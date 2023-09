Stati Uniti | studente di 14 anni muore dopo aver mangiato la patatina più piccante al mondo

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 5 settembre 2023) Harris Wolobah,del Massachusetts di 14, è venuto a mancarepartecipato alla One Chip Challenge, sfida web che prevede di mangiare una singolatra le più piccanti al. Venerdì 1 settembre 2023, Wolobah si era sentito male a scuolaprovato una delle patatine, offertagli da un compagno di classe. In seguito, la madre del ragazzo lo aveva riportato a casa e il giovane aveva iniziato a stare meglio. Poi, alle 16:30, il giovane è svenuto. Inutile la corsa in ospedale: il ragazzo è stato dichiarato morto pocol’arrivo alla struttura. Vi raccomandiamo... Ohio: ...