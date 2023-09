Starfield | trucchi e consigli per sopravvivere nello spazio profondo

Leggi su tuttotek

(Di martedì 5 settembre 2023), nessuno può sentire i nostri, ma voi sì: ecco iper la sopravvivenza nel cosmo dalle tinte verdi diCon un gioco così grande comee con le sue fazioni, sistemi stellari e intrecci narrativi, è normale che servano deie deiper raccapezzarsi. (Dejà vu?) Del resto, così si fa in quel di Bethesda Game Studios, ma anche per gli standard del team di sviluppo qui si va ben oltre. E ora che siamo nel periodo più caldo per il titolo, abbiamo pensato che fosse utile radunare qualche suggerimento per acclimatarsi come si conviene nelle colonie cosmiche del gioco. Perché se è vero che nessunopuò sentirvi mentre vi grattate la testa, non è un buon ...