Stankovic stangato dopo l’espulsione con l’Inter Primavera | lungo stop

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023)ha ricevuto un cartellino rosso diretto sabato al 91? di Cagliari-Inter del Campionato1. Il centrocampista, capitano della squadra di Chivu, oggi ha visto una pesante squalifica. LO– Per Aleksandar: dovrà saltare le prossime tre giornate del Campionato1. Il centrocampista è reduce dalsabato nell’1-1 di Cagliari-Inter, dove al 91? ha preso il rosso diretto in maniera anche sorprendente. La motivazione, spiega il Giudice Sportivo, è cheha reagito a un contrasto di gioco colpendo un avversario alla gamba con un calcio. In linea teorica, il centrocampista potrebbe giocare con la prima squadra (come avvenuto due anni fa sempre alcon ...