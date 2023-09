Stankovic | nuovo incarico ufficiale! Farà pure la Conference League

Leggi su inter-news

Dejan, dopo la retrocessione con la Sampdoria, trova immediatamente panchina. Andrà ad allenare in Ungheria e parteciperà allaè ilallenatore del Ferencvaros in Ungheria. Prende il posto dell'esonerato Csaba Máté. Dopo l'avventura amara con la Sampdoria, retrocessa in Serie B, si avvia verso una nuova intrigante avventura. Inoltre, potrà anche partecipare allae ritornare addirittura in Italia. Infatti, gli ungheresi si trovano nel girone F insieme alla Fiorentina. Nel gruppo anche Genk e Cukaricki.