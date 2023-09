Sport in tv | martedì 5 settembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di martedì 5 settembre 2023) La giornata di domani,, sarà ricca diivi. Appuntamento con la storia per l’Italia ai Mondiali di basket. Fontecchio e compagni saranno impegnati alle 14:40 contro i praticamente imbattibili Usa di Paolo Banchero. Chi vincerà affronterà in semifinale la vincente dell’altro quarto tra Lituania e Serbia. Prosegue lo Us Open con la parte bassa di tabellone che vede Djokovic contro Fritz non prima delle 18 e il derby americano tra Paul e Shelton. I vincenti si sfideranno in semifinale. Si gioca anche la penultima giornata dei gironi degli Europei di volley maschili con la Germania, principale avversaria dell’Italia nel girone, che affronta la Serbia alle 21.Face.

Giornata intensa quella in programma: dodici le sfide previste tra singolare e doppio. In campo anche l'inossidabile azzurra Sara Errani, quarta favorita del seeding, che sfiderà la ...Federico Gaio (215) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger francese di Cassis (73.000 di montepremi sul cemento) superando per 16 63 64 il macedone del nord Kalin Ivanovski (330). ...La partita, valida per il Girone A, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e sui canali di Sky. ... L'Italia tornerà ad allenarsi nella mattinata di domani -5 settembre " e mercoledì 6 ...