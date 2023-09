Spezia | presentato il nuovo Ceo Gazzoli | “Orgoglioso di essere qui | ai tifosi prometto impegno h24”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Il presidente dello, Philip Platek Jr, hailceo del club, Andrea, definendolo “la persona giusta per aiutare loCalcio a crescere“. “è un esperto professionista, ha un solido background finanziario e le capacità per seguire svariati aspetti e investimenti, come ad esempio le opere di ristrutturazione dello stadio Alberto Picco” ha spiegato il patron del club. Molto entusiasta anche lo stesso, che poi ha preso la parola: “Sono davverodiqui oggi e ringrazio la famiglia Platek e il CdA per aver riposto in me grande fiducia; sento la grande responsabilità di rappresentare un club prestigioso come lo. Lorappresenta ...