Specialità valtellinesi ad Albino | tributo ai Queen a Casirate | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 5 settembre 2023) Il Festival della Valtellina allo Spritz&Burger ad, ilaialla Gerundium Fest di, la festa alla Ramera e molto altro ancora. Sono tante le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 5 settembre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 24 settembre in via Borgo Palazzo aprosegue il “Luna park”.alle 21 la rassegna cinematografica “Esterno notte” proporrà al visione del film “1976”, versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.Dal 5 al 10 settembre 2023 allo Spritz&Burger ditorna il Festival della Valtellina. Sei giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche; gli ...

... un'occasione da non perdere per degustare il bitto, il re dei formaggi. Le due ... Un'occasione per assaggiare questadi maiale cotta alla brace e preparata dalla rinomate ...... muri in pietra, arredamento minimalista e ha attualmente in carta cinque: Saseada , la ... le sarde in saor veneziane Ricette italiane della tradizione: gli sciattArticoli più ...... formaggi, salumi, olio, prodotti ittici e miele, a cui si aggiungono centinaia didei ...'Il bianco e il rosso di Valtellina' si sposano con i salumi e i formaggi delle montagne