Spazzatura pulita | orrido di seta bianca | chi insulta Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) I risultati del debutto di5 sono stati eccellenti, Canale 5 ha vinto la battaglia degli ascolti con Rai 1 e l'ex conduttrice di L'aria che tira, fresca di passaggio in estate da La7 a Mediaset, può di certo sorridere come d'altronde Pier Silvio Berlusconi. Ma questo il Foglio non poteva ancora saperlo e così l'articolo di commento all'esordio pubblicato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa è velenosissimo, una serie di colpi assai duri sotto la cintura alla padrona di casa che ha sostituito Barbara D'Urso tra non poche polemiche. Secondo Carmelo Caruso, giocando sul diktat "anti-trash" di Pier Silvio, laha inaugurato "un nuovo genere televisivo: la, l'dibianco". Non male, come ...