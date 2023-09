Spari da un’auto | calciatore ucciso a colpi di pistola | NOME e DETTAGLI

Il calciatore 26enne domenica era stato crivellato di proiettili da uomini non identificati che hanno sparato da, ha detto la polizia. Diverse altre persone sono rimaste ferite in questa ...Il calciatore 26enne domenica era stato crivellato di proiettili da uomini non identificati che hanno sparato da, ha detto la polizia. Diverse altre persone sono rimaste ferite in questa ...PANAMA - Tragedia a Panama , dove il 26enne difensore della nazionale Gilberto Hernandez è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella città di Colon, sulla costa caraibica del ...

Calcio: spari da un'auto, muore il nazionale panamense Hernandez Agenzia ANSA