Spalletti ribalta la Nazionale | Il nuovo capitano dell' Italia | nome clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo il primo allenamento a Coverciano, Lucianopotrebbe aver già trovato il suo. Ilche hai in mente è quello di Giovanni Di Lorenzo , già detentorea fascia partenopea quando insieme conquistarono il terzo tricolorea storia del Napoli. Potrebbe essere il terzino azzurro a raccogliere l'eredità di Leonardo Bonucci, passato da poco nel campionato tedesco, tra le file'Union Berlino. Sulla questione è intervenuto anche Mario Giuffredi, l'agente del giocatore. "Di Lorenzo? Lo sa, ma se fosse lui sarebbe una scelta davvero giusta .è l'uomo che rivoluzionerà il calciono, Gravina non poteva scegliere meglio", ha dichiarato in ...