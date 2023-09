Spalletti e il primo allenamento con la Nazionale | un ‘particolare’ scatena la battuta dei tifosi del Napoli

...pilastro Dalla Juve di Allegri all'azzurro, il ruolo di non cambierà: il centrocampista bianconero con ogni probabilità agirà da play titolare per le due partite - - e sarà ilpunto ...Terminato il discorso, via dunque alallenamento con la palla, con la squadra divisa in quattro gruppi da 7, con esercizi di controllo e scarico.in Nazionale, salta la prima testa: ...... ma ho giocato lì anche ilanno alla Juventus in mezzo al campo e ormai ho disputato lì un bel po' di partite. Mi sto divertendo'. TMW - Quanto il passaggio da Mancini apuò rivelarsi ...

Primo allenamento di Luciano Spalletti da ct dell'Italia: i tifosi azzurri notano un particolare e gli ricordano lo Scudetto col Napoli.Ma non appena è venuta fuori la notizia, quello è stato il primo nome che mi è venuto in mente ... per questo motivo ha parlato di un ipotetico incontro con Luciano Spalletti. “Magari. Ci crediamo ...