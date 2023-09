Spagna | licenziato il Ct della Nazionale femminile Vilda

La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo rendono noto i media ...da Armoza Formats an ITV company. È andato in onda in circa 20 paesi , tra cui Israele, Cina, Stati Uniti,, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay e ...da Armoza Formats an ITV company. È andato in onda in circa 20 Paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti,, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay e ...

Spagna, licenziato il ct Vilda nonostante il successo al Mondiale ... TUTTO mercato WEB

(ANSA) - ROMA, 05 SET - La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo ...Jorge Vilda, ct della Spagna femminile, è stato licenziato dalla Rfef che gli ha comunicato la notizia attraverso il presidente ad interim Pedro Rocha. Vilda era coinvolto nel caso Rubiales che sta ...