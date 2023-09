Spagna | gravi alluvioni a Madrid Almeno tre vittime | ragazzo di 20 anni muore in ascensore

Leggi su tpi

(Di martedì 5 settembre 2023) Maltempo in, dove le piogge torrenziali hanno causatotre morti nella provincia di Toledo e un disperso nella regione di, a causa della tracimazione del fiume Alberche. Si chiama Dana, il fenomeno meteorologico che sta scaricando abbondanti precipitazioni, un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale e che ha già provocato tre, tra cui un giovane di 20, intrappolato in. Piogge torrenziali e allagamenti in, dove la situazione è questa, Las Vegas trasformata da deserto a fiume, il festival Burning Man diventato una distopia di fango. Con la crisi climatica, gli eventi estremi sono diventati una roulette, nessun luogo è al sicuro. pic.twitter.com/S4sUrzTVX0 — Ferdinando Cotugno ...