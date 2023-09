Spagna Femminile | Montserrat Tomé Vazquez nuova ct | è la prima donna

(Di martedì 5 settembre 2023) Continua la rivoluzione nella federcalcio spagnola dopo il caso Rubiales: scelta unact per la nazionaleIn, mentre tiene ancora banco il caso Rubiales, laha cambiato ct: al posto di Jorge Vilda, fresco di vittoria mondiale, arriva. Calciatrice ex Barcellona, ha fatto parte dello staff di Vilda e sarà laa prendere l’incarico nella storia della nazionale iberica.

Presa di posizione della RFEF, via il tecnico della nazionaleMADRID () - La Federcalcio spagnola (RFEF) "si scusa con la mondo del calcio per la condotta inappropriata di Luis Rubiales in occasione della finale di Coppa Mondo2023". ...Il 42enne tecnico madrileno conclude dopo otto anni la sua avventura alla guida della Nazionale, alla quale era arrivato nel 2015 per sostituire Ignacio Quereda dopo le sue parentesi alla ..., il bacio rubato: 11 membri dello staff della Nazionaledi calcio si dimettono, le federazioni regionali di calcio: dimissioni immediate di Rubiales per il bacio a Hermoso ...

Spagna femminile, il c.t. Vilda licenziato dopo il caso del bacio Rubiales-Hermoso Corriere della Sera

della finale della Coppa del Mondo femminile 2023“. “La Federcalcio Spagnola, attraverso il suo Presidente Pedro Rocha, ritiene essenziale chiedere le scuse più sincere al calcio mondiale nel suo comp ...(ANSA) - ROMA, 05 SET - La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo ...