Sovraffollamento delle carceri | l’annuncio di Delmastro

Leggi su notizie

(Di martedì 5 settembre 2023) Andrea, sottosegretario alla Giustizia, in un’intervista a ‘Il Tempo’ svela le intenzioni del governo per affrontare il problema del. In Italia c’è un’emergenza di. Sono 56.974 i detenuti su 51.249 posti disponibili. “Stiamo lavorando ad un piano di edilizia carceraria da 84 milioni di euro – sottolinea il sottosegretarioin un’intervista a Il Tempo – l’obiettivo è quello di costruire 8 nuovi padiglioni e ristrutturare le celle che in questo momento non sono inagibili“. Il sottosegretariointervistato da ‘Il Tempo’ – Notizie.com – © AnsaMa il governo ha in mente anche un altro provvedimento per mettere fine a questo problema. “Sugli oltre 51mila ...