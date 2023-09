Sospensione idrica in Irpinia | la mappa dei comuni interessati

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCausa lavori improcrastinabili su condottaDN 300 in agro del Comune di Aiello delSabato, l’erogazioneal servizio dei serbatoi deielencati, è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazionenel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio. I: AVELLINO (serbatoio Loc. Cesine) ATRIPALDA (serbatoio rurale) AIELLO DEL SABATO CESINALI CONTRADA SAN MICHELE DI SERINO FORINO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il guasto alle tubature è stato segnalato poco prima delle 5 di questa mattina. In corso l’intervento dei tecnici per ripristinare la conduttura ...StampaLa società AUSINO SpA.–Servizi Idrici Integrati, in data odierna, ci ha comunicato con fax prot. 0017708 del 04/09/2023, che ”a seguito del rinvenimento di una perdita idrica sulla condotta addu ...