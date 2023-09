Sopravvissuta alla Concordia | va in vacanza dopo 11 anni | le figlie restano intossicate

'Lei però ha avuto delle convulsioni, con la bavabocca, così hanno fatto scendere anche me. Urlavo nelle sue orecchie la canzoncina che utilizzavo sempre per addormentarla pur di non farle ...Lei però ha avuto delle convulsioni, con la bavabocca, così mi hanno fatto scendere anche a me. Urlavo nelle sue orecchie la canzoncina che utilizzavo sempre per addormentarla pur di non farle ...A parlare è Olindo Romano , accusato insiememoglie Rosa Bazzi, di essere uno degli assassini ... un mese dopo la strage; la testimonianza di Mario Frigerio, l'unica personaall'...

Sopravvissuta alla Concordia, torna a viaggiare dopo 11 anni: la ... Fanpage.it

Cosa è successo a Marsa Alam Lo scorso luglio, dunque, la comitiva parte alla volta di Marsa Alam. Era la prima volta, dal lontano 2012, che Angela decideva di riavvicinarsi al mare. La vacanza, però, ...Un pezzo di ferro attraversa il cranio di un uomo e cambia per sempre il nostro modo di vedere il cervello e la mente.