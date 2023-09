Sopravvissuta al naufragio della Costa Concordia va in vacanza dopo 11 anni ma finisce male

Torna in viaggio dopo il trauma subito neldella Costa Concordia , ma la vacanza che sognava non è andata come aveva sperato. Protagonista della vicenda è la 43enne Angela Familari, che questa estate aveva deciso di tornare a ...approfondimento Costa Concordia, ragazza vince premio e lo dedica a cuoco che la salvò FOTOGALLERY ©Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Undici anni daldella Costa ...La tragedia vissuta sulla Costa Concordia nel 2012 l'ha traumatizzata tanto da non riuscire più a toccare il mare. "Ho visto persone suicidarsi, corpi senza vita galleggiare e sangue sulle pareti ...

Concordia, sopravvissuta torna in vacanza dopo 11 anni. Le figlie restano intossicate Sky Tg24

"Avevo scelto quella meta per la possibilità di fare le escursioni in mare. Purtroppo sono riuscita a farne una soltanto" ...Aveva accumulato i risparmi per poter pagare a sé stessa, alle due figlie, alla sua migliore amica e al suo bambino una vacanza da sogno che doveva essere anche il segno di una riconciliazione col mar ...