«Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | ecco la verità sulla crisi | c' entra Antonella Fiordelisi»

Per l'undicesima edizione di Pechino Exspress , tra i reality show più amati del piccolo schermo erano state scelte due ex gieffine d'eccezione, Antonella Fiordelisi e, tra le Vipponi più amate del Grande Fratello Vip. Pechino Express: Antonella Fiordelisi eerano pronte a partire ma alla notizia qualcuno "è andato su tutte le furie" ...Antonella Fiordelisi einsieme a Pechino Express: qualcosa va storto Successivamente sono stati fatti due nomi:e Dayane Mello . L'esperto di gossip Amedeo Venza, ...L'influencer da 1 milione di followersi mostra sui social in ogni versione, anche acqua e sapone. Ecco la sua beauty routine per una pelle perfetta.svela 5 consigli della sua beauty routine per una pelle ...

Sophie Codegoni: "Io e Ale stiamo affrontando un momento delicato della nostra storia" TGCOM

Per l'undicesima edizione di Pechino Exspress, tra i reality show più amati del piccolo schermo erano state scelte due ex gieffine d'eccezione, Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni, tra le Vipponi ...Ecco quale sarebbe il motivo per il quale Sophie Codegoni non parteciperà a Pechino Express. La presunta ragione.