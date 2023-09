«Sono una mamma glamour 50enne | ecco come sono ringiovanita | tutto è iniziato durante il Covid»

(Di martedì 5 settembre 2023) Compiere 50 anni è davvero un traumasi pensa? Per molte donne, in effetti, raggiungere quell’età rappresenta spesso un momento di profondo cambiamento, dalla menopausa alla decisione di curarsi con maggior impegno, tra rughe e capelli bianchi. Però, se si decide di prendere in mano la propria vita e non abbattersi, i 50 anni posessere «meravigliosi». Questo è quanto sostiene Annamaria Kalebic, 52enne,e influencer che ha scopertodare una svolta alla sua vita da donna di mezz’età.. «» «il lockdown, quando stavo impazzendo, così hoad allenarmi con ...

...campali a est dei fossati anticarro russi e degli ostacoli a denti di drago che fanno parte didifesa a tre livelli immediatamente a ovest di Verbove, 18 km a sud - est di Orikhiv. Cianche ...Aké ha spiegato: "Giocare per l' Udinese ègrande opportunità perché parliamo di un club importante nel calcio italiano. Tanti grandi giocatoripassati qui ecresciuti. Lavorerò tutti i ...... I Rolling Stonesstati in giro in tour per tutta Europa l'estate scorsa per celebrare il loro 60° anniversario. Chi pensava che quello sarebbe stato il loro addio ai fan, si dovrà ancora...

Ronzulli e il lapsus di Marianna Aprile: "Sono una persona orribile" La7

Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono una coppia, ora è ufficiale.La più giovane delle sorelle Kardashian e l’attore di Dune sono stati pizzicati insieme in… Leggi ...L’Italia e le sue bellezze artistiche e naturali sono viste da una prospettiva insolita e suggestiva nei 12 scatti che comporranno il calendario 2024 della Polizia di Stato, che è possibile prenotare ...