Sondaggi politici | Fratelli d' Italia in calo | crescono Pd e M5S

(Di martedì 5 settembre 2023) Questa la fotografia dell'ultimoo politico Swg per il Tg La7. FdI, che registra un - 1,2% rispetto al 31 luglio, si conferma il primo partito con il 28,2%. Il Pd, secondo partito con 20,1%, ...

Giù Lega e Forza Italia Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia in calo nelle intenzioni di voto degli italiani, in salita invece Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Questa la fotografia dell'...Tra Joe Biden e Donald Trump, nonostante la piccola differenza d'età, la percezione degli americani è che Biden sia troppo anziano per un secondo mandato alla Casa Bianca. Questo emerge da un ......suoi confronti e ha parlato di un sistema marcio e corrotto che sta realizzando processi. ... Dalla Georgia un siluro a Trump A dispetto deila sua partita è tutta da giocare Trump, ...

Sondaggi politici, crollano tutti i partiti di centrodestra: Fratelli d'Italia perde 1,2% in un mese Fanpage.it

Questa la fotografia dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7. FdI, che registra un -1,2% rispetto al 31 luglio, si conferma il primo partito con il 28,2%. Il Pd, secondo partito con 20,1%, ...Il presidente è "troppo vecchio" per il 73% degli americani: "Ma continuerò a lavorare" Quando si è troppo vecchi per fare i leader La questione dell'età torna prepotentemente al centro della politic ...