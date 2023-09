Sondaggi politici | Fratelli D' Italia ancora in discesa

Dal sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 su un campione di 1.200 maggiorenni tra il 30 agosto e il 4 settembre 2023 una cosa è chiara: Fratelli D'Italia convince sempre meno gli italiani . Il ..., Pd e M5s in risalita - Il Pd, secondo partito con 20,1%, sale dello 0,1% e M5S dello 0,6% (terzo partito con 16,9%). Per quanto riguarda invece i partiti minori, risultano tutti ..., effetto boomerang per Meloni dopo l'estate Nordio frena sulla separazione delle carriere La visita a Caivano: "Bonifica radicale" Migranti, manovra e Autonomia: i fronti aperti tra ...

Sondaggi politici: Fratelli d'Italia scende, Pd sale Adnkronos

La prima rilevazione dopo la pausa di agosto. Secondo i primi sondaggi politici effettuati dopo la stagione estiva, il partito della premier Giorgia Meloni ha perso consensi per oltre un punto. La ...Giorgia, in altre parole, si “accontenterebbe” di confermare quanto le accreditano gli ultimi sondaggi: FdI tra il 28 e il 29%, due o tre punti sopra al bottino incassato alle Politiche poco meno di ...