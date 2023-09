(Di martedì 5 settembre 2023) Lai Giasale in cattedra ai Campionatidi, rassegna quest’anno in scena in Arabia Saudita, precisamente a Riad. La vietnamita ha infatti vinto con ampio margine la gara della-55 kg, dominando in lungo e in largo sia nello strappo che nello slancio. Nel primo segmento lasta ha realizzato due alzate valide su tre, mandando a buon fine il primo tentativo di 119 kg per poi eseguire un no lift con 123 kg, misura poi ripetuta egregiamente nell’ultima chance. A raggiungere il secondo posto di specialità è stata la connazionale Uan Thada Somboon che ha raggiunto 117 kg, peso tirato su alla seconda uscita dopo aver realizzato 112 kg in apertura e aver fallito l’ultimo tentativo di 118 kg. Nello slancio Lai Gia Than ha poi ...

Non è iniziato come sperato il Mondiale 2023 diper Giulia Imperio . L'azzurra, impegnata a Riyad (Arabia Saudita), ha infatti chiuso all' undicesimo posto nei - 49 kg, non riuscendo però a scalare il ranking olimpico. Imperio può ...Ad esempio, è stabilito che, durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, aldinonché a lavori pericolosi, ...Faccio semprea 32 anni. Il mio corpo sembra più forte e preparato. I risultati sono migliorati anche in palestra. Questo mi dà molta fiducia" , ha dichiarato Dimitrov in conferenza ...

Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Lai Gia Thanh trionfa nella categoria -55 kg OA Sport

Comincia con una nota agrodolce il percorso dell'Italia ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita) e valevole come evento a partecipazione obbl ...Comincia quest'oggi l'avventura della Nazionale italiana ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh fino al 17 settembre. Giulia Imperio sarà la prima azzurra a ...