Sofia Coppola | «Un film femminista? No | solo una storia d’amore»

(Di martedì 5 settembre 2023) È stata lei, la vera Priscilla Presley, a regalare un po’ di emozione alla conferenza stampa deldiincentrato sulla sua vita. Non era previsto un suo first appeared on il manifesto.

Priscilla è il biopic dipresentato in concorso a Venezia 80. La storia è quella di Priscilla Presley, la moglie di ...La Mostra del Cinema di Venezia 2023 compie il suo giro di boa, segnato dall'attesa proiezione del biopic Priscilla , dedicato alla moglie del leggendario Elvis Presley e diretto da. Sul red carpet della pellicola, oltre a una mesta Priscilla in persona e a un irresistibile Jacob Elordi - credibile o meno nei panni di Elvis lo vedremo. nei suoi, di panni, è molto ...Priscilla è il recente film didedicato al matrimonio tra Priscilla Presley ed Elvis, che ha ricevuto un'incredibile ...

Un altro biopic in concorso al Festival di Venezia, Priscilla, in cui Sofia Coppola racconta il matrimonio fra Elvis e Priscilla Presley. Protagonisti Cailee Spaeny e Jacob Elordi. La recensione di ...Al Lido è arrivato da co protagonista di Priscilla, il biopic di Sofia Coppola che racconta la tormentata storia tra Elvis e Priscilla con gli occhi di lei, quattordicenne per buona parte del film.