Sirio Salerno ’92 | ecco il cammino della nuova stagione | esordio contro Angri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa’92 conosce finalmente il suonella2023/24. Il campionato di Serie B femminile inizierà il 28 ottobre, quando le granatine ospiteranno al PalaSilvestri l’Pallacanestro. Prima trasferta una settimana dopo a Potenza. Laregolare terminerà in casaCatanzaro il 17 febbraio 2024, dopodiché la speranzasquadra allenata da coach Visnjic è quella di cominciare una lunga post season per arrivare il più lontano possibile nella corsa all’A2. La Fip ha deciso di dividere il torneo in due gironi da 8 squadre inserendo il sodalizio di patron Somma nel gruppo B con Basilia Potenza, Catanzaro Centro Basket, Casalnuovo, Basket Stabia, Marigliano e appunto. ...