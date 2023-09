Sirigu | nuova avventura in Ligue 1 | ormai prossima la firma

Oltre all'articolo: 'avventura in Ligue 1: ormai prossima la firma',Rimasto svincolato dalla Fiorentina, Salvatoreè pronto per unaavventura lontano dalla Serie A. Secondo quanto riportato da FootMercato , il portiere ex Genoa è ad un passo dal tornare in Ligue 1 e vestirà la maglia del Lorient . La ...... 6h45'34"), Guia Sirchia (192ª, 6h46'46"), Anna Boschini (239ª, 7h11'15"), Daniela(297ª, ... non solo perché sarà la prima volta dellaformula che vede le gare di Chamonix come le Finals ...

Sirigu può ripartire dalla Ligue 1: contatti in corso fra l'entourage e il ... TUTTO mercato WEB

Salvatore Sirigu, ex portiere della Fiorentina attualmente svincolato, sarebbe vicino ad un nuovo trasferimento in Ligue 1: Nizza ad un passo Ritorno al passato per Salvatore Sirigu. Dopo l’esperienza ...Come abbiamo anticipato oggi, l'ex portiere del Torino Salvatore Sirigu è in procinto di trasferirsi nel calcio ... prima di firmare il proprio contratto con la formazione transalpina e iniziare la ...