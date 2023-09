(Di martedì 5 settembre 2023), lediad essere abbattute. Altro che pacificazione Sale a 71 uccisi, di cui 9 civili tra cui 5 minori, il bilancio degli scontri armati in corso da una settimana ...

le statue di Assad ricominciano ad essere abbattute. Altro che pacificazione Sale a 71 uccisi, di cui 9 civili tra cui 5 minori, il bilancio degli scontri armati in corso da una settimana ... 170 reperti (tra mosaici, statue, monili, ori e quant'altro) provenienti, tra gli altri, dal ... Dario III fugge e Alessandro, dopo aver inviato ad Atene, una 'corona d'oro', soggioga la Siria (dove, a ...

Siria, le statue di Assad ricominciano a cadere Globalist.it

Dopo aver salvato il suo regime, Assad non ha fatto nulla per riavviare un dialogo politico o anche solo per aprire la porta a una riconciliazione.Continuano le proteste nella città di Al Suwayda, capoluogo dell'omonimo governatorato a maggioranza drusa della Siria meridionale, ...