Sinner fuori dagli Us Open |  Zverev vince al quinto set

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Jannikè stato eliminato negli ottavi di finale degli Us, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa alset. Il tedesco si è imposto sul 22enne altoatesino con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. La sfida tra l'azzurro numero 6 del mondo e il tedesco numero 12 è durata quattro ore e 41 minuti strappando ripetuti applausi e ovazioni al pubblico di Flushing Meadows. Zverev nei quarti affronterà Carlos Alcaraz, giustiziere dell'altro azzurro Matteo Arnaldi in tre set, 6-3, 6-3, 6-4. La partita è stata durissima sul piano fisico eè stato condizionato dai crampi nel terzo set che non gli hanno permesso di portare a termine il match nelle migliori condizioni. Per Zverev 56nti e 16 ace, per50nti ma ...

