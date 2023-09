Sinner fuori dagli Us Open |  Zverev vince al quinto set

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Jannikè stato eliminato negli ottavi di finale degli Us, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa alset. Il tedesco si è imposto sul 22enne altoatesino con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. La sfida tra l'azzurro numero 6 del mondo e il tedesco numero 12 è durata quattro ore e 41 minuti strappando ripetuti applausi e ovazioni al pubblico di Flushing Meadows. Zverev nei quarti affronterà Carlos Alcaraz, giustiziere dell'altro azzurro Matteo Arnaldi in tre set, 6-3, 6-3, 6-4. La partita è stata durissima sul piano fisico eè stato condizionato dai crampi nel terzo set che non gli hanno permesso di portare a termine il match nelle migliori condizioni. Per Zverev 56nti e 16 ace, per50nti ma ...

Ce l'hai,, eccome: la strada è giusta ma manca lo Slam e, in un coacervo di prodigi che esconodalla Next Gen al di là di Alcaraz, voglio dire che possa far male di brutto, ci sta. ...Per quanto riguarda i tennisti italiani,a parte, un paio di nomi che vede in crescita " ... un tennista dotato di un braccio e di una qualitàdalla norma che però non è accompagnata da ...FINTO DUROdal campo, Andrey è timido e spiritoso, il tennista russo più dichiaratamente ... Divertente è anche la sua ironia: "Quasi sempre la gente mi confonde con qualche collega:, ...

Ce l’hai, Sinner, eccome: la strada è giusta ma manca lo Slam e, in un coacervo di prodigi che escono fuori dalla Next Gen – al di là di Alcaraz, voglio dire – che possa far male di brutto, ci sta.Jannik Sinner demoralizzato e acciaccato dopo l'eliminazione agli ottavi dell'Us Open. Possibile un suo forfait in Davis ...