Sinner distrutto perde con Zverev ed esce in lacrime dagli Us Open | la foto virale

(Di martedì 5 settembre 2023)

NEW YORK (Stati Uniti) - Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannikperde contro il tedesco Zverev e viene eliminato dagli Us Open . Il tennista italiano raccoglie l'applauso del pubblico e del proprio avversario che lo ha appena battuto, ma la delusione dell'...Già due volte mi haquest'anno e credo che sarà davvero dura. Io ora ho giocato e sto giocando meglio rispetto a inizio stagione ma anche lui è in ottima forma e solo qualche ......la stanchezza e un po' sicuramente l'emozione hanno toccato lo spagnolo che è stato letteralmenteda un Alex De Minaur in formissima con l'australiano che stasera affronterà Jannik...

NEW YORK (Stati Uniti) - Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannik Sinner perde contro il tedesco Zverev e viene eliminato dagli Us Open.