Simone Inzaghi prolunga il contratto con l’Inter Quanti soldi guadagna l’allenatore?

Inter eancora insieme. L'allenatore ha infatti rinnovato il contratto con il club nerazzurro fino al 2025 , con un prolungamento di un anno rispetto a quello siglato il 3 giugno 2021. Il ...MILANO "e l'Inter insieme per un'altra stagione. Il club nerazzurro, infatti "è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell'allenatore. Grazie al nuovo accordo, il tecnico ...e l'Inter avanti insieme fino al 2025. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota. Il tecnico ha, quindi, trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto a ...

Il tecnico ha quindi trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto a giugno 2024.Inzaghi-Inter, c’è il retroscena atipico per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo. La notizia di giornata è sicuramente l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico nerazzurro, Simone In ...