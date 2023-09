Simest Gruppo Cdp | 6 milioni per la crescita internazionale di Sapa

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) Con un intervento complessivo di 6di euro,, la società delCdp per l’internazionalizzazione delle imprese presieduta da Pasquale Salzano, ha fornito a, società campana leader nei componenti plastici sostenibili per i veicoli di trasporto, le risorse necessarie per acquisire ilspagnolo Hispamoldes. Fondato nel 1984, ilè attivo nello stesso segmento in cui opera, lo stampaggio a iniezione di componenti plastiche per l’automotive. All’operazione ha contribuito anche il Fondo di Venture Capital, strumento gestito dain convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazioneè diventata, quindi, azionista di minoranza di ...