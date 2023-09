Siena calcio | il Tar conferma l' esclusione dalla Serie C

Respinte tutte le motivazioni che avevano portato al ricorso dell'AssociazioneRobur1904Un lavoro sempre rivolto alla tutela della comunità senese, dei tifosi e degli sportivi, riguardo a un bene collettivo come il. L'amministrazione proseguirà, per quanto di competenza, in ...Il Tar del Lazio ha confermato la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso proposto dall'AssociazioneRobur1904 Spa contro il mancato rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024. Per il Tar il provvedimento dipende dal fatto che la società ...

Comune e Siena Fc: "Soddisfazione per la sentenza del Tar, il lavoro va avanti con determinazione"

Confermata l'esclusione del Siena Resta confermata la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Calcio Robur Siena 1904 Spa ...Il Comune di Siena e Siena Fc accolgono con soddisfazione la sentenza della sezione prima ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio relativa ai ricorsi presentati da Acr Siena, che ha in ...