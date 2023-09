Siamo su un piano inclinato che porta alla guerra atomica E i politici soffiano sul fuoco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Il 2 maggio 2022, Lucio Caracciolo avvertiva: “su un, è unamondiale giocata in Ucraina”. Quindici mesi dopo, questo messaggio non sembra essere stato ascoltato dnostra classe politica e mediatica. La scommessa di chi ci conduce è forse che, malgrado tutto, nessuno userà l’arma. Ma sia Putin che Medvedev hanno già fatto varie dichiarazioni sul possibile ricorso alle armi nucleari, e a luglio Lavrov ha fatto sapere che: “La consegna di caccia F-16 all’Ucraina sarà vista dRussia come una minaccia nucleare”. Secondo il Nuclear Weapons Ban Monitor, ad inizio 2023, le nove potenze nucleari ufficiali (Russia, Usa, Cina, Francia, UK, India, Pakistan, Corea del Nord) e non ufficiali (Israele) detenevano 9.576 testate nucleari ...