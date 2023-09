“Siamo la generazione cresciuta dai nonni che cresce figli senza i nonni” | il dilemma di TikTok

(Di martedì 5 settembre 2023) Un video che parla di come i nostri genitori non siano presenti nella vita dei nipoti è diventato virale su. Una giovane mamma, conosciuta sulla piattaforma come Brittnievh, ha caricato un video in cui riassume l’esperienza di molti millenial che ora iniziano ad avere, che cresconol’aiuto dei. “passati da unadi bambini che passavano tutti i weekend a casa dei, a essere genitori che passano ogni minuto con i propri piccoli umani”, dice all’inizio del video. La donna ha ripreso un’esperienza molto comune tra i trentenni e quarantenni che hanno ora deipiccoli: mentre da bambini passavano molto tempo con i, ora non possono ...

...Cardiologia dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola di un ecografo 3D di ultima... Con queste dotazioni hi - techin grado di offrire i più elevati standard qualitativi europei ...... diretta da Francesca Mudanò e Andrea di Castri , è il rafforzamento della communityV ...particolarmente entusiasti di proseguire la nostra collaborazione a 360° con questo progetto ...Non visualizzi questo contenutospiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter ,... Il divo del grande schermo, la più grande fashion icon maschile della sua, fa tendenza ...

'Cresciamo figli senza nonni', il video virale su TikTok | GOL GravidanzaOnLine.it

Una giovane mamma ha parlato su TikTok di come i millenial stiano crescendo una generazione di figli senza nonni. 'Una grande differenza'.Con BMW Vision Neue Klasse, il gruppo tedesco mostra come sarà la prossima generazione di veicoli elettrici del suo marchio principale. Il Vision Vehicle, presentato per la prima volta in pubblico al ...