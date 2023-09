Si dimenticano di addebitarle il vino | la cliente richiama il ristorante per ripagare Lo chef Usai la ringrazia | «Signora | il vino glielo offriamo noi»

(Di martedì 5 settembre 2023) In unpuò capitare qualche errore sullo scontrino, specialmente se il locale è pieno. Più che errore una dimenticanza, come quella accaduta al bistrot 4112- Quarantunododici, uno dei due locali curati dallostellato Daniele(l’altro è Il Tino, una stella Michelin a Fiumicino, ndr). Il cameriere ha scordato di addebitare ila una. Lei non ha però approfittato della situazione. Anzi hato chiedendo come poteva saldare il resto del conto. Davanti a tale premuraha preferito offrirle la bottiglia consumata. A raccontarlo è lostesso, molto attivo sui social: «E comunque c’è tanta bella gente in giro onesta e positiva. Oggi unaha chiamato al 4112 per dirci che ...

In un ristorante può capitare qualche errore sullo scontrino, specialmente se il locale è pieno. Più che errore una dimenticanza, come quella accaduta al bistrot 4112 - Quarantunododici, uno dei due ...In un ristorante può capitare qualche errore sullo scontrino, specialmente se il locale è pieno. Più che errore una dimenticanza, come quella accaduta al bistrot 4112 - Quarantunododici, uno dei due ...

Si dimenticano di addebitarle il vino, la cliente richiama il ristorante ... Open

A Fiumicino in un noto ristorante dove una cliente dopo aver pranzato in un noto bistrot tornata a casa si è accorta che sullo scontrino non le era stata conteggiata la bottiglia di vino ...