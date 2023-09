- Tragedia a, dove il 26enne difensore della nazionale Gilberto Hernandez è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella città di Colon, sulla costa caraibica del ...... necessario ad accaparrarsi tre punti sostanziali contro, a garantire stavolta, ai Mondiali ... L'ultimo, fortissimoeuropeo è l'eliminazione della Germania : il gruppo H, l'ultimo a ...... ma ha subito il duplicedella guerra in Ucraina e dell'inflazione che ha colpito l'intera ... come a, a Haiti, in Perù e in Argentina. La critica situazione socio - economica di quest'...

Shock a Panama: spari da un'auto, muore il nazionale Hernandez Corriere dello Sport

Dramma a Colon, dove la polizia ha fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nell'omicidio: tutti i dettagli ...