Sfida TikTok | 14enne muore dopo aver mangiato una particolare patatina

In tanti si sono cimentati nella, che è divenuta, data la sua diffusione capillare su Youtube e, un contenuto facile da "vendere" ai propri followers. Proprio la sua grande divulgazione ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Una nuovache circola sui social media, tra cui, potrebbe aver fatto la sua prima vittima. Si chiama One Chip Challenge: bisogna mangiare la tortilla chip considerata la più piccante al mondo, che ...Un ragazzino di 14 anni è morto dopo aver partecipato a unasuche invitava a mangiare la patatina più piccante al mondo. Lo riporta Nbc Boston. Harris Wolobah, studente e atleta modello di un liceo in Massachusetts, aveva partecipato a quella che ...

Muore a 14 anni per una sfida TikTok con la patatina più piccante AGI - Agenzia Italia

«Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti» ha scritto la conduttrice su Instagram lasciandosi immortalare davanti a ...Un ragazzino di 14 anni è morto negli USA dopo aver partecipato ad una challenge TikTok: ha mangiato la patatina più piccante al mondo ...