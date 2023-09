Sex Education 4 | Ncuti Gatwa sulla serie Netflix | Mi ha aiutato ad accettare me stesso

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) L'attore ha parlato di come partecipare allo show e interpretare Eric sia stata in qualche modo un'esperienza curativa. A poche settimane dall'arrivo della quarta e ultima stagione di Sexha parlato dell'esperienza per lui curativa dell'interpretare un personaggio come Eric nello show e dei parallelismi con la propria vita privata. "Ho sperimentato il razzismo per tutta la mia vita e, pur avendo sempre creduto in me, sapendo che i razzisti sono sempre stupidi e non istruiti, credo che abbia alterato la mia visione di come funziona il mondo", ha detto. "Ti fa pensare che tutti hanno questa opinione e che dovrai continuamente lottare nella vita, ma poi impari che non è così: puoi …