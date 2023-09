Settimana senza pioggia | temperature ancora sopra i 30 gradi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023) Questasarà presente un ampio promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa e fino alla Scandinavia centro-meridionale. Sulla Lombardia tempo stabile e soleggiato. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Gabriele Galastro. Martedì 5 settembre 2023 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo asciutto. Tra il pomeriggio e la sera cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori.: Minime comprese tra 18 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26 e 30°C. Venti: In pianura moderati da sud-est, in quota moderati da sud-est. Mercoledì 6 settembre 2023 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutti i settori cielo sereno o poco nuvoloso.: Minime comprese tra 15 e 19°C con valori maggiori nelle aree ...