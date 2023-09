Settembre | il mese della malinconia nell’arte di Egon Schiele

(Di martedì 5 settembre 2023)è ormai iniziato da qualche giorno e il “temuto” nonoè alla fine arrivato anche quest’anno. Il suo inizio segna la finestagione estiva e con essa finisce il periodospensieratezza.è unche segna un passaggio, una transizione tra la fine dell’estate e il ricominciare. Forse proprio per questo è ilpiù malinconico dell’anno e noi per il primo appuntamentoRubrica Arte di questo, vogliamo celebrare ladiattraverso l’arte diche al meglio racchiude questo ambiguo sentimento.e l’arte tormentata diAlberi autunnali, 1911 ...

...8 punti nelscorso rispetto ai 54,1 punti delprecedente, pur restando al di sopra della ...5 milioni totali entro la scadenza del 5 - 6del periodo di grazia di 30 giorni. Lo ...... il governo dovrebbe organizzare una sorta di "carta famiglia" con la possibilità di entrare gratis in musei, siti archeologici, palazzi e Chiese, solo per chi viaggia neldi. In ...Maggiori informazioni e le risposte utili a domande frequenti sono disponibili al link www.it - alert.it/it/faq/ Neldisaranno effettuati ulteriori test nelle altre regioni italiane. ...

Vacanze, 10 milioni le faranno a settembre. “Ma agosto è stato un mese no, troppi italiani a casa per colpa d… la Repubblica

Viabilità, servizi, illuminazione pubblica e cimiteri: i cantieri aperti in queste settimane e che accompagneranno l’autunno, sono distribuiti tra nord e sud della città. In partenza a settembre la se ...Il mese che è appena iniziato, settembre, insieme a dicembre, è quello "in cui si concentra il maggior numero di dimissioni volontarie", tanto che "nel 2022 sono stati 121. (ANSA) ...