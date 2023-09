Settembre 2023 | 5 mete europee da visitare negli ultimi giorni dell’estate

(Di martedì 5 settembre 2023) Tutte le buone ragioni per viaggiare aQuasi 10 milioni di italiani, in controtendenza rispetto alle tradizionali ferie agostane, hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze estive nel mese di. Lo segnala una rilevazione condotta da Coldiretti/Ixè, la quale evidenzia anche le ragioni di questa scelta: prezzi mediamente più contenuti rispetto all’alta stagione, ma anche meno caldo e maggior possibilità di godersi attrazioni, paesaggi e musei evitando affollamenti e code infinite. Per chi desidera rimanere in Europa, andiamo a scoprire 5ideali per una vacanza a. Budapest Credits: hotels.comParticolarmente nota per la sua atmosfera romantica e rilassante, Budapest è una destinazione molto ambita in virtù delle sue bellezze paesaggistiche, ...

Gabriel Jesus attaccante dell' Arsenal sostituirà Antony nella nazionale verdeoro per le partite contro la Bolivia l'8e contro il Perù l'12. Antony , 23 anni, ha negato di aver ...approfondimento Le mostre d'arte a Firenze da non perdere aFOTOGALLERY @Galleria degli Uffizi Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Dua Lipa a Firenze scopre i tesori degli ...... trasmesso in diretta streaming da Nyon martedì 5alle 13:30 CET, definirà due turni a ...per il sorteggio Come previsto dal paragrafo 15.01 del regolamento della UEFA Youth League/24, ...

Nella notte di domenica 3 settembre un branco di lupi ha attaccato e sbranato un vitella nei pressi di Malga Val Comasine, in Val di Peio. Ad accorgersi della mattanza un gruppo di forestali che ...Taglio del nastro, nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre, per il nuovo campo da basket al Parco Berlinguer di via Ragazzi del ’99. Si tratta di uno dei progetti più votati nell’ambito del ...