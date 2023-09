Sesso contro l’insonnia | più efficace dei sonniferi

(Di martedì 5 settembre 2023) Secondo uno studio britannico, il(da soli o con qualcuno) potrebbe aiutare a dormire bene. Un esperimento da provare per gli insonni che hanno fallito con i. Avete problemi a dormire? Potremmo avere una soluzione per voi In realtà, l’Università di Oxford potrebbe avere una soluzione per voi! Secondo uno studio condotto dai

...del documento La mozione - a prima firma Giacomo Zamperini - ha come oggetto "Interventila ...l'apertura all'utilizzo di spazi "gender neutral" oppure di "spazi riservati a persone del...... davanti alla Corte d'Appello civile, dopo il ricorso della Procura di Milanoi decreti del ...ordinamento è 'escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso'". Ci ...La Procura di Milano ha presentato ricorsoi decreti del Tribunale di Milano, che il 23 ...secondo cui in Italia non è possibile che genitori di un figlio siano due persone dello stesso. I ...

Enrico Conti (PD): “Educazione sessuale a scuola contro la cultura ... Comune di Firenze

La polizia italiana indaga su Kanye West e la moglie Bianca Censori che sono stati colti in una posizione compromettente […] L'articolo Kanye West e Bianca Censori, per il sesso in barca ora arriva la ...Cinque giudici della Corte Suprema di Hong Kong si sono pronunciati contro la decisione del governo di negare il diritto a formare un'unione civile tra persone dello stesso sesso, sostenendo che il ...