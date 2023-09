Servizio 118 dell’Asl di Caserta | Manzi | Bene nuovo sistema di diagnostica cardiologica

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) «È un piacere apprendere che il118ha in dotazione uno strumento di estrema importanza nei primi minuti di approccio diagnostico-terapeutico alle patologie cardiovascolari acute, che rappresentano la prima causa di accesso ai pronto soccorso della nostra provincia». Così Carlo, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di, commenta l’utilizzo dell’apparecchio Uscom (di emodinamica non invasiva) che da qualche giorno è stato installato su un’autoambulanza del 118 grazie all’Asl. «Mi complimento con la Direzione Strategica– prosegue Carlo– per aver investito su questa tecnologia che impatta positivamente ...