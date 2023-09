Serie A sorpresa | si gioca sempre di più

Leggi su panorama

(Di martedì 5 settembre 2023) Nelle prime tre giornate del campionato diA si èto a calcio per un'ora in più rispetto alla media della scorsa stagione. Due minuti secchi effettivi guadagnati: non un dato definitivo, essendo solo all'alba della stagione, ma una tendenza confortante che ci spinge più verso il grande calcio europeo della Champions League e ci allontana da alcune cattive abitudini del passato. Il numero emerge mettendo in fila i report sulle 30 partite disputate fin qui. Il tempo effettivo medio con palla in gioco si è alzato dai 54' abbondanti dell'anno scorso a 56'23'' con una progressione che riguarda un po' tutte le squadre. Per intenderci: solo 2 gare su 30 sono state al di sotto della soglia dei 50' mentre addirittura 20 hanno superato i 55' (più della media da cui laA è partita) e addirittura 8 hanno fatto registrare tempi di ...