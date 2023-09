Serie A femminile | calendario e date della stagione 2023 2024

Leggi su 11contro11

(Di martedì 5 settembre 2023) Archiviata la (deludente) parentesi del Mondiale per la nostra Nazionale, il calcio italianosi prepara a ripartire con il campionato diA, di cui andremo a presentarvi ile lenuova. La formula rimane la medesima di quella avviata lo scorso anno. Ovvero sia 10 squadre che si affrontano in due fasi distinte. Una regular season da 18 giornate (da settembre a febbraio), in cui ogni club sfiderà tutti gli altri in andata e ritorno, e una post-season con due gruppi separati. Le prime 5classifica competeranno per la Poole scudetto. Le 5seconda metàgraduatoria, invece, giocheranno la Poole retrocessione. Vincitrice del campionato e seconda piazzata accederanno alla ...