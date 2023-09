Serie A | Casini avvisa | “Calcio saudita andrà regolamentato”

(Di martedì 5 settembre 2023) Giornata impegnativa per il presidente dellaA, Lorenzo, che ha preso la parola durante l’evento “Social Responsability“, organizzato dalla Lega a Milano. Fra i temi toccati dal presidente della massima, anche quello delmercato estivo, dominato dai sauditi, che non poche preoccupazioni ha causato ai vertici deleuropeo.In tal senso, L'articolo proviene da Il Difforme.

A margine della presentazione del Calcio Social Responsability , il progetto di sostenibilità lanciato dalla Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini ha commentato così l'avvio di stagione del massimo campionato COMPETITIVITA' - 'L'impatto del nuovo campionato è stato positivo per quanto riguarda la ...

Lega Serie A, Casini: “Inseriamo il concetto di sostenibilità sociale nel mondo del calcio” Fiorentina.it

L'innovazione tecnologica per combattere il razzismo: l'ultima idea della Lega Serie A sul riconoscimento facciale negli stadi ...In tutti i casi c’è sempre un tema culturale, per cui è’ fondamentale partire dalle radici della società e soprattutto dalla scuola – ha dichiarato Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A -.