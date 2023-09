Sentenza della Corte d' Appello di Perugia | La vittima di violenza sessuale è credibile anche dopo anni

...di divorzio, provvedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, ecc.). A seguitotrascrizione, viene rilasciata la nota di trascrizione immobiliare da conservare ...Quest'ultimo era stato il relatore, presidente del collegio Antonio Esposito , che il primo agosto del 2013 aveva rigettato il ricorso proposto contro ladi condanna a quattro ...Timori allontanati dall'esponentegiunta Italia. 'C'è unae ci sono dei tempi che vanno rispettati. È un fulmine a ciel sereno Relativamente', aggiunge Coppa. 'Il vero tema...

Comune e Siena Fc: “Soddisfazione per la sentenza del Tar, il ... Comune di Siena

(LaPresse) I tassisti di Barcellona stanno protestando contro la sentenza della Generalitat, che li ha etichettati come un cartello mafioso.Dopo la sentenza in primo grado, l'uomo aveva fatto ricorso in Appello. Ma i giudici hanno confermato la condanna per violenza sessuale: "L'attendibilità della denuncia non è compressa dal decorso di ...