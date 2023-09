Sensi spiega l’extra budget di Zhang | Inter solo nelle mani di Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023)continua a essere un calciatore dell’nonostante sia nuovamente retrocessogerarchie. Non sonoquelle di. Il centrocampista italiano è motivo di discussione in casa nerazzurra ma, almeno stavolta, opta per andare nella direzione più ambiziosa ESUBERO(NAZIONALE) – La lista UEFA consegnata dall’per la prima fase della Champions League èla conferma dei piani nerazzurri per questa stagione. L’assenza di Stefanonon stupisce. Anzi, era già prevista una volta ufficializzato l’arrivo di Davy Klaassen, che fa scalare il numero 5 nerazzurro nongerarchie di centrocampo. E quindi – anche – nella “ripristinata” lista degli ...