Sei piccole abitudini per il benessere fisico e mentale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 5 settembre 2023) Nella frenesia della vita quotidiana esistono dellee sempliciin grado di migliorare il. James Clear, autore del libro Atomic Habits: Small Changes Extraordinary Successes, le definisce “abitudine atomiche“. Ovvero piccoli gesti capaci di apportare benefici incredibili. Rifacendoci all’autore del libro Atomic Habits: Small Changes, Extraordinary Successes (per grandi cambiamenti), James Clear, le piccolissime e “atomiche”si chiamano così perché, pur essendocome un atomo, risultano dagli esiti potenti “come uno tsunami“. Si tratta, nello specifico, di gesti quotidiani che spesso sono sottovalutati o dati troppo per scontati....